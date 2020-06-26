TAYLOR, SHAWN CORNELIUS 06/26/2020
Age: 34 Sex: M Race: B Height: Weight: 0
DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
...THE FLOOD WARNING IS EXTENDED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... TAR RIVER AT GREENVILLE AFFECTING PITT COUNTY ...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... NEUSE RIVER AT KINSTON AFFECTING LENOIR COUNTY PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS. STAY TUNED TO DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER RADIO...LOCAL RADIO...MEDIA OR CABLE TV. && THE FLOOD WARNING EXTENDED FOR THE TAR RIVER AT GREENVILLE. * UNTIL SUNDAY AFTERNOON. * AT 8 PM FRIDAY THE STAGE WAS 16.2 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE TO FALL TO BELOW FLOOD STAGE BY SUNDAY MORNING. * IMPACT...AT 16.0 FEET...WIDESPREAD LOW LAND FLOODING ADJACENT TO THE RIVER. SOME FARMLAND FLOODED ACROSS PITT COUNTY. && FLD OBSERVED FORECAST 8PM; LOCATION STG STG DAY TIME SAT SUN MON; GREENVILLE 13 16.2 FRI 08 PM 14.2 11.0 7.1
TAYLOR, SHAWN CORNELIUS 06/26/2020
Age: 34 Sex: M Race: B Height: Weight: 0
DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET