...AIR QUALITY ALERT IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO MIDNIGHT EDT
SUNDAY NIGHT...
THE NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL AND NATURAL RESOURCES
IN RALEIGH NC HAS ISSUED A CODE ORANGE AIR QUALITY ACTION DAY FOR
FINE PARTICULATES, FROM MIDNIGHT TONIGHT TO MIDNIGHT EDT SUNDAY
NIGHT.
THE SAHARAN DESERT PLUME (ALSO KNOWN AS THE SAHARAN AIR LAYER) HAS
TRAVELED ACROSS THE ATLANTIC OCEAN AND IS IMPACTING THE NORTH
CAROLINA ATMOSPHERE. THE LARGE SWATH OF SAHARAN DUST IS EXPECTED TO
CREATE HAZY SKIES AND UNHEALTHY BREATHING CONDITIONS WHERE THE DUST
IS MOST CONCENTRATED. AIRBORNE DUST CAN IRRITATE THE EYES AND THE
RESPIRATORY SYSTEM, AS WELL AS AGGRAVATE OR EXACERBATE CHRONIC HEART
AND LUNG DISEASES.
AIR QUALITY IS EXPECTED TO REACH CODE ORANGE, WHICH IS UNHEALTHY FOR
SENSITIVE GROUPS, AND MEANS INDIVIDUALS WITH RESPIRATORY AND/OR
HEART AILMENTS, OLDER ADULTS, AND CHILDREN SHOULD REDUCE PROLONGED OR
HEAVY OUTDOOR EXERTION.
AN AIR QUALITY ACTION DAY MEANS THAT FINE PARTICULATES
CONCENTRATIONS WITHIN THE REGION MAY APPROACH OR EXCEED UNHEALTHY
STANDARDS. FOR ADDITIONAL INFORMATION, PLEASE VISIT THE NORTH
CAROLINA DIVISION OF AIR QUALITY WEB SITE AT:
HTTPS://XAPPS.NCDENR.ORG/AQ/FORECASTCENTERENVISTA