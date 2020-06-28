KEYS, TREMAL ANTONIO 06/26/2020

Age: 32 Sex: M Race: B Height: 505 Weight: 140

POSS DRUG PARAHERNELIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FELONY POSS SCH II CS - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

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