JONES, JULIA MARIE 06/26/2020

Age: 24 Sex: F Race: W Height: 507 Weight: 130

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWIMSD HEROIN - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET