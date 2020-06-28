STOWE, JAMES FRANKLIN 06/27/2020

Age: 36 Sex: M Race: B Height: Weight: 0

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

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