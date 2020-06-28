HUNT, SAMUEL KRIS 06/27/2020
Age: 46 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 200
DWI ALCOHOL - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
A mix of clouds and sun during the morning will give way to cloudy skies this afternoon. A stray shower or thunderstorm is possible. High around 90F. Winds W at 10 to 15 mph..
Overcast. A stray shower or thunderstorm is possible. Low 74F. Winds W at 5 to 10 mph.
Updated: June 28, 2020 @ 6:34 am
...AIR QUALITY ALERT IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO MIDNIGHT EDT SUNDAY NIGHT... THE NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL AND NATURAL RESOURCES IN RALEIGH NC HAS ISSUED A CODE ORANGE AIR QUALITY ACTION DAY FOR FINE PARTICULATES, FROM MIDNIGHT TONIGHT TO MIDNIGHT EDT SUNDAY NIGHT. THE SAHARAN DESERT PLUME (ALSO KNOWN AS THE SAHARAN AIR LAYER) HAS TRAVELED ACROSS THE ATLANTIC OCEAN AND IS IMPACTING THE NORTH CAROLINA ATMOSPHERE. THE LARGE SWATH OF SAHARAN DUST IS EXPECTED TO CREATE HAZY SKIES AND UNHEALTHY BREATHING CONDITIONS WHERE THE DUST IS MOST CONCENTRATED. AIRBORNE DUST CAN IRRITATE THE EYES AND THE RESPIRATORY SYSTEM, AS WELL AS AGGRAVATE OR EXACERBATE CHRONIC HEART AND LUNG DISEASES. AIR QUALITY IS EXPECTED TO REACH CODE ORANGE, WHICH IS UNHEALTHY FOR SENSITIVE GROUPS, AND MEANS INDIVIDUALS WITH RESPIRATORY AND/OR HEART AILMENTS, OLDER ADULTS, AND CHILDREN SHOULD REDUCE PROLONGED OR HEAVY OUTDOOR EXERTION. AN AIR QUALITY ACTION DAY MEANS THAT FINE PARTICULATES CONCENTRATIONS WITHIN THE REGION MAY APPROACH OR EXCEED UNHEALTHY STANDARDS. FOR ADDITIONAL INFORMATION, PLEASE VISIT THE NORTH CAROLINA DIVISION OF AIR QUALITY WEB SITE AT: HTTPS://XAPPS.NCDENR.ORG/AQ/FORECASTCENTERENVISTA
HUNT, SAMUEL KRIS 06/27/2020
Age: 46 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 200
DWI ALCOHOL - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET