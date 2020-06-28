LALONE, DANIEL VERNON 06/27/2020

Age: 50 Sex: M Race: W Height: 604 Weight: 175

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS METHAMPHETAMINE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET