GUNTER, AMY SUE 06/29/2020
Age: 42 Sex: F Race: W Height: 502 Weight: 190
FTA DWLR BOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA- DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA- FAIL SECURE PASSEN UNDER 16 - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA- NO LIABILITY INSURANCE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DRIVE/ALLOW MV NO REGRISTRATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET