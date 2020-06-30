GUNTER, AMY SUE 06/29/2020

Age: 42 Sex: F Race: W Height: 502 Weight: 190

FTA DWLR BOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA- DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA- FAIL SECURE PASSEN UNDER 16 - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA- NO LIABILITY INSURANCE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-DRIVE/ALLOW MV NO REGRISTRATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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FTA-FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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