ROGERS, DAQUAN TAQUIR 07/01/2020
Age: 22 Sex: M Race: B Height: 502 Weight: 120
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/AOF - MISDEMEANOR Bond: $15000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/CONSPIRACY PWISD HEROIN - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/CONSPIRACY PWISD HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/CONSPIRACY PWISD HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/PWISD HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/PWISD HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/PWISD HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET