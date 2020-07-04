LYTLE, ROBERT JAMES 07/03/2020
Age: 67 Sex: M Race: W Height: 601 Weight: 250
CONCEALED GUN AFTER/WHILE CONSUMING ALCOHOL/CS PERMITTEE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
AWDW GOVERNMENT OFFICIAL - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET