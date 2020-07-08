WILSON, TRABIAN JAMEL 07/07/2020
Age: 34 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 160
FTA RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS MARIJ PARAPHER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET