EVERETTE, CLARENCE DEMETRIUS 07/08/2020
Age: 48 Sex: M Race: B Height: 605 Weight: 187
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DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FELONY POSSESSION SCH II CS - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
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