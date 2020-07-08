EVERETTE, CLARENCE DEMETRIUS 07/08/2020

Age: 48 Sex: M Race: B Height: 605 Weight: 187

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OPEN CNT MBV/UNFN PROP CY/CTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FELONY POSSESSION SCH II CS - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

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