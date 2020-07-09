JOHNSON, JAMES ALLEN 07/08/2020

Age: 28 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 200

MAINTAIN DWELLING/PLACE FOR SALE OF CONTROL SUBSTANCE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSS W/INTENT TO SELL & DELIVER MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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POSS W/INT/S/D COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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TRAFFICKING OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $1000000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET