JOHNSON, JAMES ALLEN 07/08/2020
Age: 28 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 200
MAINTAIN DWELLING/PLACE FOR SALE OF CONTROL SUBSTANCE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS W/INTENT TO SELL & DELIVER MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS W/INT/S/D COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
TRAFFICKING OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $1000000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET