LEWIS, MATTHEW OBED 07/12/2020
Age: 25 Sex: M Race: B Height: 605 Weight: 210
FTA-COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION OF MARIJUANA - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET