VANDERPOOL, DREMALE 07/14/2020
Age: 22 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 170
FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY - FELONY Bond: $10000.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-EXPIRED/NO INSPECTION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-EXPIRED/NO INSPECTION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FICT/ ALT TITLE/REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET