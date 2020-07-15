CHESSON, MALIK FABIAN 07/14/2020

Age: 23 Sex: M Race: B Height: 605 Weight: 218

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MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

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