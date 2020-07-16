CUMMINGS, ROBERT LEE 07/15/2020
Age: 49 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 160
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FALSE REPORT TO POLICE STATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FALSE REPORT TO POLICE STATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FALSE REPORT TO POLICE STATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FALSE REPORT TO POLICE STATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FALSE REPORT TO POLICE STATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FALSE REPORT TO POLICE STATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE VIOLATION OF RELEASE CONDITIONS - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISUSE OF 911 SYSTEM - MISDEMEANOR Bond: $12000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISUSE OF 911 SYSTEM - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISUSE OF 911 SYSTEM - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISUSE OF 911 SYSTEM - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISUSE OF 911 SYSTEM - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISUSE OF 911 SYSTEM - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET