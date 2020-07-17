LLOYD, MALIK OSHAI 07/16/2020
Age: 20 Sex: M Race: B Height: 603 Weight: 150
FTA- OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-FICT/ALT/REG CARD/ TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET