STRICKLAND, MARK ALLEN 07/17/2020

Age: 56 Sex: M Race: W Height: 511 Weight: 160

DV PROTECTIVE ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $60000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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