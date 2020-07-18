STRICKLAND, MARK ALLEN 07/17/2020
Age: 56 Sex: M Race: W Height: 511 Weight: 160
DV PROTECTIVE ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $60000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET