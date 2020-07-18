BOSTICK, VICENTE 07/17/2020

Age: 29 Sex: M Race: W Height: 504 Weight: 155

FTA- ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA- COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET