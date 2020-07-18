SMITH, DAQUAN LAMAR 07/17/2020

Age: 21 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 150

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Judicial Status: PRET

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FTA-FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

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