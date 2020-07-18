HART, DEDRICK CORNELIUS 07/17/2020

Age: 41 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 240

MAINTAIN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC

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