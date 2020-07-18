RUFFIN, TREZMINE FITGERALD 07/17/2020
Age: 27 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 130
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
LARCENY OF DOG - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET