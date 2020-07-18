MATTHEWS, JARROD JAMONE 07/18/2020

Age: 30 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 240

FTA-POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

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FTA-PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $80000.00 Type: SECU Status: INAC

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SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: WRPA Status: INAC

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