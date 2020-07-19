JEFFERSON, REKEVION TYRONE 07/18/2020

Age: 26 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 130

FAILURE TO APPEAR- M ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FAILURE TO APPEAR- M-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET