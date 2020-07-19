LASSITER, TASHEBA NICOLE 07/18/2020

Age: 37 Sex: F Race: B Height: 503 Weight: 248

FTA - DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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