THORNTON, TREY MYKAL 07/18/2020

Age: 21 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 160

FTA- DWLR NOT IMPIARED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

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