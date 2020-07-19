HEATH, LIQUATA ANESHA 07/18/2020

Age: 44 Sex: F Race: B Height: 501 Weight: 140

DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET