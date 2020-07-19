ATKINSON, MONTY CARLOS 07/18/2020

Age: 52 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 170

MISDEMEANOR STALKING - MISDEMEANOR Bond: $15000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PAROLE VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET