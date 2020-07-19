HILL, REGINALD LAVON 07/18/2020

Age: 48 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 240

FTA-DRIVE CVEH CLIC DISQUALIFIED - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-MEDCL EXAMINED/CERT FMCR VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET