HINES, DEMOND HOLLYWOOD 07/18/2020

Age: 30 Sex: M Race: B Height: 604 Weight: 175

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $400.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET