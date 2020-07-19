ELLIS, RHYSANTE YACIME 07/19/2020

Age: 23 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 140

EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSS. STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION SCH II CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET