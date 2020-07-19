WIMBLEY, LATOYA RESHAE 07/19/2020

Age: 36 Sex: F Race: B Height: 501 Weight: 175

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $15000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET