CARNEY, DANNY EARL 07/19/2020

Age: 49 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 174

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SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

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