400011_011.jpg TEYON WILSON

WILSON, TEYON DA`QUAN 07/19/2020

Age: 26 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 168

DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET