BRADLEY, DEMETRIUS DESHON 07/19/2020

Age: 31 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 170

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $20000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET