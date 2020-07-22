57325_161.jpg JOVAN PETERSON

PETERSON, JOVAN OMAR 07/19/2020

Age: 37 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 185

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD COCAINE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET