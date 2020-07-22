EPPERLEY, SKYLER WAYNE 07/19/2020

Age: 30 Sex: M Race: W Height: 601 Weight: 230

SEXUAL BATTERY - MISDEMEANOR Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SEXUAL BATTERY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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