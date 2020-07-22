CORBIN, LEON RAYMOND 07/19/2020

Age: 25 Sex: M Race: W Height: 508 Weight: 140

FALSE IMPRISONMENT - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

PROBATION VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET