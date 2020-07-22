KEMERY, CHRISTOPHER JACOB 07/19/2020

Age: 21 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 150

LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS STOLEN FIREARM-PV - FELONY Bond: $75000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESION OF COCAINE - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET