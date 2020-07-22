GARNER, MELERWIN JUWANN 07/20/2020
Age: 44 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 230
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET