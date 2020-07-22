400016_012.jpg MELERWIN GARNER

GARNER, MELERWIN JUWANN 07/20/2020

Age: 44 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 230

INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET