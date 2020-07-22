136014_062.jpg DENNIS BLOUNT

BLOUNT, DENNIS EARL 07/20/2020

Age: 49 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 180

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET