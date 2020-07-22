GUNTER, CRAIG EVERETTE 07/20/2020

Age: 33 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 140

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT AND BATTERY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ATTEMPTED COMMON LAW ROBBERY - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET