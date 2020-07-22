COBURN, SHEENA CHENEL 07/20/2020

Age: 36 Sex: F Race: B Height: 506 Weight: 125

DWI ALCOHOL - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: UNSC Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSS CS PRISON/JAIL PREMISES - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET