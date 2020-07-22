MCKINNEY, GARY EDWARD 07/20/2020

Age: 32 Sex: M Race: W Height: 602 Weight: 200

DRIVE ON CLOSED/UNOPENED HWY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

TAMPERING WITH VEHICLE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FAIL TO WAER SEAT BELT-DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

EXCEEDING POSTED SPEED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DRIVE WRONG WAY-ONE WAY ST/RD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET