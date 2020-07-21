GRAY, LARRY DARNELL 07/20/2020

Age: 27 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 220

PV - POSSESSION OF MARUJUANA PARAPHERNLIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PV = POSSESSION OF MARUJUANA - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET