HOLLEY, ASHLEY NICOLE 07/20/2020

Age: 33 Sex: F Race: W Height: 508 Weight: 185

MAINTAIN DWELLING/PLACE FOR SALE OF CONTROL SUBSTANCE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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POSSESS METHAMPHETAMINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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PWIMSD SCH II CS - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC

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POSSESS HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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