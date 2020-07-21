HOLLEY, ASHLEY NICOLE 07/20/2020
Age: 33 Sex: F Race: W Height: 508 Weight: 185
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FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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POSSESS METHAMPHETAMINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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PWIMSD SCH II CS - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
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POSSESS HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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