SPEIGHT, ENASZYA JAQUON 07/20/2020

Age: 20 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 175

AWDWIKISI - FELONY Bond: $250000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

AWDW INTENT TO KILL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DIS WEAP OCC DWELL/MOVING VEH - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET