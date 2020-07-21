ESQUIVEL, FELIPE ACOSTA 07/20/2020

Age: 40 Sex: M Race: W Height: 507 Weight: 210

EMBEZZLEMENT >=$100,000 - FELONY Bond: $55000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY CONSPIRACY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET