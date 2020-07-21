SUMMERS-COWARD, ROBERE WANYA 07/20/2020
Age: 22 Sex: M Race: B Height: 503 Weight: 240
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWIMSD HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS. MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
CONSPIRE SELL/DELIVER HERON - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET