SUMMERS-COWARD, ROBERE WANYA 07/20/2020

Age: 22 Sex: M Race: B Height: 503 Weight: 240

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWIMSD HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSS. MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

CONSPIRE SELL/DELIVER HERON - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET