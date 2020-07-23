BAKER, YOLANDA RENEE 07/22/2020

Age: 46 Sex: F Race: B Height: 504 Weight: 145

MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA- DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA- MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA- MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET