BAKER, YOLANDA RENEE 07/22/2020
Age: 46 Sex: F Race: B Height: 504 Weight: 145
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA- DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA- MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA- MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET